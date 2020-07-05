» وفاة الفنانة رجاء الجداوي

05 يوليه 2020 - 09:00 ص

توفيت الفنانة رجاء الجداوي بعد تواجدها بالعزل الصحي لمدة 43 يوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس " كورونا" المستجد .

وكتبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة علي صفحتها علي الفيسبوك " انا لله و إنا إليه راجعون .. مامي في ذمة الله ".

وكانت الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عام تتواجد علي جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية .

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها أبنه واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .