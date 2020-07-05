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بعد 43 يوم في العزل الصحي..

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

رجاء الجداوي

العزل الصحى

#رجاء-الجداوي

توفيت الفنانة رجاء الجداوي بعد تواجدها بالعزل الصحي لمدة 43 يوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس " كورونا" المستجد .

وكتبت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة علي صفحتها علي الفيسبوك " انا لله و إنا إليه راجعون .. مامي في ذمة الله ".

وكانت الجداوي والتي تبلغ من العمر 82 عام تتواجد علي جهاز تنفس صناعي اختراقي  داخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية .  

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها أبنه واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .


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