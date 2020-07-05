حفيد مبارك يثير الجدل بتدوينة عن الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

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شن عمر - حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك - هجوما حادًا ، مطالبا الناس بتربية أبنائهم.

وقال "عمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "التربية مسؤولية.. لو مش قد التربية متخلفش"، مضيفا: "علشان نطلع أجيال سوية ونتخلص من التحرش في مجتمعنا من الجذور، لازم نبدأ من مرحلة الطفولة".

وأشار حفيد الرئيس الراحل إلى ضرورة تربية الأبناء على تقدير المرأة، موضحا: "لابد من تعليم الأطفال أن احترام المرأة لا يقل عن احترام الرجل.. وأن التحرش جريمة".

وأرفق صورة، تتضمن مسح جملة "يجب عليك حماية بناتك"، واستبدالها بجملة "يجب عليك تربية أبنائك".

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