عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها

خلود عادل
تقدمت الفنانة عبلة كامل بعدد من البلاغات لمباحث الانترنت ضد عدد من الصفحات التي تنتحل صفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و كشف الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل و والد ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن خلال الفترة الماضية .
وقال "كمال" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : ليس حقيقيا ما تردد عن اعتزال الفنانة عبلة كامل.
وأضاف: الفنانة عبلة كامل قررت أخذ قسط من الراحة بسبب أزمة كورونا .. وتنتظر عملا فنيا يليق بها.
وتابع: هناك بعض الصفحات تتحدث باسم الفنانة وتعلن بعض الأنباء على لسانها ، وما أعلمه أن عبلة كامل تقدمت ببلاغات ضد هذه الصفحات.
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