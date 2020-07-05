نجم الأهلي: الخطيب لم يقدم شيئا لمنتخب مصر .. زي شيكابالا كدا

أحمد عادل شعبان
كشف مصطفى يونس - لاعب الأهلي السابق - عن رأيه في محمود الخطيب - رئيس النادي - وإنجازاته كلاعب.
وقال "يونس" في تصريحات تلفزيونية: الخطيب أفضل لاعب في تاريخ مصر لكنه لم يقدم شيئا لمنتخب مصر مثل شيكابالا الذي يمتلك موهبة كبيرة ولم يقدم بها شيئا للزمالك ومنتخب مصر.
وأضاف: منحت صوتي لمحمود الخطيب في الانتخابات وبكيت فرحا بنجاحه برئاسة النادي لأننا عشرة عمر، لكنه لم ينظر إلينا عندما اختار من يعمل في النادي.
وأردف: أتمنى الجلوس مع حسن حمدي والاعتذار له، لكن علاقتي بالخطيب انتهت رغم أنني أعشقه لأنه توقف عن الرد علي وكرامتي فوق كل شيء.
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