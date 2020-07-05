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فنانة شهيرة تهاجم يوسف الشريف بسبب دعوته الناس للصلاة: دين جديد دا؟

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يوسف الشريف
يوسف الشريف

أحمد عادل شعبان

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يوسف الشريف

شنت المخرجة كاملة أبو ذكري هجوما شرسا على الفنان يوسف الشريف بسبب رفضه لمس أي فنان ودعوته الناس للصلاة.

وقالت كاملة في تدوينة: لما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه

وأضافت: لما يبقىى فيه مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيته والمخرج يقوله هتمسكها تشدها عشان تبعدها عن طلقة الرصاص يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها عشان مبيلمسش ستات .. هي دي بقى المشاهد الساخنة اللي حضرتك بتتكلم عنها؟

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