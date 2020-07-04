  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:11 ص
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

سد النهضة

"ماشية" إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان

معتز

تعليق معتز عبد الفتاح على مقال إسعاد يونس المثير للجدل

زيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

2 مليون مصري من العاملين بالخارج سيفقدون وظائفهم

الديهي

نشأت الديهي يكشف: قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة

رانيا يوسف

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. تسجيل 1324 إصابة اليوم و79 حالة وفاة

الشرطة السعودية

بالفيديو.. ذعر بعد إطلاق نار بشكل عشوائي في السعودية

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي

آخر الأخبار

النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر

#

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

#

نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا

#

فنانة شهيرة: كنت على اتصال بـ «أحمد بسام» ونجوت منه

أعلنت النيابة العامة، السبت، إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.
كانت النيابة العامة، ذكرت مساء اليوم الجمعة، أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ «إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة- في بيان اليوم- بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
وشددت على أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط- وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وتؤكد النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن
» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر
» تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين
» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا
» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة
» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا
» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية