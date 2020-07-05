» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل

05 يوليه 2020 - 12:00 ص

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تشميع وإغلاق 39 مقهى خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتهم الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها، والتي تضمن صحة المواطن المصري في ظل جائحة كورونا.



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تشكل لجان بشكل مستمر ويومي من أجل متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازيةز



وتابع: "لحد إمتى هنفضل نشكل لجان.. الناس لازم تعرف أننا في مرحلة خطر ولابد من الالتزام بالإجراءات من أجل تجاوز المرحلة وعودة الحياة إلى طبيعتها".



وأكد محافظ الإسكندرية، أنه في حال استمرار حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين سواء في المطاعم والمقاهي والشواطئ، من الممكن أن تلجأ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، وتابع: "الشباب بيتسلل خلسة إلى الشواطئ".

