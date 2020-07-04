تعليق معتز عبد الفتاح على مقال إسعاد يونس المثير للجدل

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علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على تعرّض الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال الساعات الماضية، لانتقادات من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقال قديم لها بعنوان "البت فتحية" أعادت نشره عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
تناولت  الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلاله قصة إحدى الخادمات القادمات من بلاد "الفلاحين" للعمل في منزلها، وسخرت من شكلها وأسلوبها وسلوكها، ما عرّضها للهجوم واضطرت لحذف المقال بعد ساعات من نشره.
وقال "عبد الفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت: "أنا أفهم إن حد يتريق أو يسخر من سلوك حد، وحتى ده يكون من باب النصيحة وبينك وبينه، إنما شكل حد لأ، أنا كان نفسي عينيا تبقى خضرا، وشعري يحمر شوية، وابقى أطول 9 سم، كان نفسي حاجات كتير.. إحنا هنا بنتريق على مين؟ على الخلقة أم على الخالق؟ أي حاجة بتاعة ربنا ملناش فيها، ربنا سواها كده، خلاص منتكلمش وإحنا عارفين الكلام ده من دينا".
وأضاف: "فلان ده ابن سوداء، هل هو اللي اختار يبقى ابن سوداء؟ نتريق عليه ليه؟ هو غلط في إيه؟ مدام إسعاد دخلت في تفاصيل وش الخادمة، طيب لو هي بالمواصفات اللي هي قالتها، من الذي سواها؟ إحنا ننتقد سلوك حد، لكن لو أنا مناخيري كبير حد ينتقدني ليه؟ هل ده قراري، أنا مش بنتقد أستاذة إسعاد، أنا بقول كمبدأ عام بلاش نتريق على خلقة ربنا، هذه خلقة الله وهو أحسن الخالقين، قولوا للناس حسنا، خلوا أخلاقنا كويسة".

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