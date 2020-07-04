» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن ما أثير حول الشاب المتحرش أحمد بسام زكي، والذي يثار أنه تحرش بأكثر من 100 فتاة؛ لكون الأمر يمس سمعة فتياتنا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن النيابة العامة والشرطة حتى هذه اللحظة لم يصلها أي بلاغ من الفتيات المتحرش بهن.
وتابع، أن أمن الأسرة المصرية والمجتمع المصري يبدأ من هذا الأمر، داعيًا النائب العام والحكومة المصرية لإغلاق تطبيق "التيك توك" نهائيًا، لكونه أصبح سيء السمعة وسبب انتشار كل هذه الجرائم، مناشدًا الأسر باحتضان أبنائهم والاستماع لهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم، معقبًا: "أي بنت تواجه مشكلة تحكي لأسرتها ومتخفش".