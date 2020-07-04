فيديو.. «قطة عمياء» تتحول إلى نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي

04 يوليه 2020 - 09:48 م

أصبحت قطة فقدت عينيها بسبب الإهمال تحظى بشعبية هائلة الآن على الإنترنت، حيث يتابعها عشرات الآلاف.





وتعيش القطة "مويت"، البالغة من العمر ستة أعوام، حياة سعيدة في نوتنجهام ببريطانيا، حيث يعتني بها صاحبتها إميلي شوتر، الذي حصل عليها من جمعية خيرية للحيوانات في عمان.





كانت البداية مع نشر صور لها على الإنترنت، وسرعان ما تحولت القطة إلى نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.







قالت إميلي: "وُلد مويت لمربي غير منظم وأخذ إلى مكان يسمى "متجر الحيوانات الأليفة. أهملت القطة هناك، وغالبًا ما تُركتا بدون طعام وماء، وقفص قذر، ولا سرير ترقد عليه، ولا ألعاب".





وأشارت إلى أنه بمرور الوقت أصابها المرض، وفي النهاية أصيبت بالعمى، قبل أن يتم إنقاذها ونقلها إلى مؤسسة خيرية للحيوانات، حيث تم علاجها وإزالة عينيها.







وذكرت أنه قابل القطة لأول مرة في عام 2014، وبدأ في تحميل صور لها على الإنترنت منذ عام 2018، وهي الآن تحظى بمتابعة الآلاف من المتابعين، وتروج لمتجر القطط غير الربحي عبر الإنترنت.







قالت إميلي: "نحن نتبرع بنسبة 100 ? من الأرباح لمجموعة متطوعة تسمى الكفوف العمانية، الذين يقومون بإنقاذ الحيوانات المريضة وإعادة تأهيلها ورعايتها وإطعامها ومساعدتها".







وأضافت: "في يوم من الأيام نأمل أن تحقق مويت الوقت الكبير حتى نتمكن من التبرع والمساعدة أكثر بكثير".



