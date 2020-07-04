اتصلوا فورًا.. القومي للمرأة يخصص رقم لإنقاذ ضحايا التحرش

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراَة ، إن مكتب الشكاوى يتابع الجروب الخاص بالفتيات اللاتي تعرضن للتحرش منذ عمله ويتابع التطورات الخاصة به وعقب ذلك استقبلنا رسائل من البنات على كل مواقع المكتب.





وأضافت أمل عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أنه عقب ذلك تم إصدار بيان لمساندة هؤلاء البنات ونقوم بترتيب الأمور مع هؤلاء البناء حتي يستطعن أخذ حقوقهن





وأوضح أمل عبد المنعم ، أن واقعة التحرش الأخيرة التي حدثت في المجتمع المصري جعلت هناك نوع من أنواع الحراك.





وتابعت: أن هناك الكثير من البنات قمن بالاتصال بنا علي رقمنا 15115 وقمن بالاستفسار عن كيفية تقديم البلاغ وعن الأدلة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات .