تعليق مثير للجدل من هند صبري عن التحرش

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هند صبري

تعليق مثير

أثارت الفنانة هند صبري، حالة كبيرة من الجدل، بعد نشرها تغريدتين على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علقت من خلالهما على ظاهرة التحرش، المنتشرة حاليًا.
وكتبت هند صبري، في التغريدة الأولى: «في نطاق اوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام .. أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة ، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل». 
وتابعت هند، في التغريدة الثانية: « أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت.. التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك انتي .. شكرا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات .. وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن». 
يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

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