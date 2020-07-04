لا يوجد توافق.. بيان صادم من "الري" عن مباحثات سد النهضة

04 يوليه 2020 - 09:22 م

استكمل وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان اليوم السبت الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى.



واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاثة كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقى مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

