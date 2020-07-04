  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:10 ص
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

سد النهضة

"ماشية" إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان

معتز

تعليق معتز عبد الفتاح على مقال إسعاد يونس المثير للجدل

زيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

2 مليون مصري من العاملين بالخارج سيفقدون وظائفهم

الديهي

نشأت الديهي يكشف: قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة

رانيا يوسف

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. تسجيل 1324 إصابة اليوم و79 حالة وفاة

الشرطة السعودية

بالفيديو.. ذعر بعد إطلاق نار بشكل عشوائي في السعودية

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

نشأت الديهي عن تصريحات توكل كرمان حول سد النهضة الإثيوبي: "قمة الفجر"

آخر الأخبار

كرمان
كرمان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الباز:الإخوان وراء التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة

#

تصريحات حازمة من الخارجية عن سد النهضة

#

وزير الخارجية يحذر.. تصريحات جديدة عن سد النهضة

#

تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نشرت تغريده قالت خلالها: "أثق وأراهن ان المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حلا عادلا لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل"، معقبًا: "هذا قمة الفجر".
وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،  هل توكل كرمان عربية؟، الدماء التي تجري في عروق توكل كرمان مؤكد أنها ليست عروبية، فهذا لم تريد ذكر اسم مصر والسودان.
وتابع، أي سلام تحقق في اليمن حتى تحصل توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن
» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر
» تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين
» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا
» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة
» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا
» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية