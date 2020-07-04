نشأت الديهي عن تصريحات توكل كرمان حول سد النهضة الإثيوبي: "قمة الفجر"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نشرت تغريده قالت خلالها: "أثق وأراهن ان المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حلا عادلا لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل"، معقبًا: "هذا قمة الفجر".
وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، هل توكل كرمان عربية؟، الدماء التي تجري في عروق توكل كرمان مؤكد أنها ليست عروبية، فهذا لم تريد ذكر اسم مصر والسودان.
وتابع، أي سلام تحقق في اليمن حتى تحصل توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام.