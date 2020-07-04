نشأت الديهي: الصيف الحالي انتخابي وسوق عكاظ سياسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصيف الحالي في مصر صيف انتخابي وسوق عكاظ سياسي.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، : "مش إحنا عايزين مشاركات ونخب سياسية، فلدينا نحو 1000 نائب بمجلسي الشيوخ والنواب، من بين ما يقرب من 100 ألف مرشح، يستمعوا لشكاوى الناس، ويعملوا على حلها، ويساعدوا الدولة في إعداد التشريعات".
وناشد "الديهي"، الاحزاب السياسية بالنزول لعمل حراك سياسي وانتخابي وتشريعي، متعهدًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والناخبين والمرشحين بوقوف الإعلام الوطني على مسافة واحدة من الجميع ونقل أي أفكار غير تقليدية.
وأكد، أن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو النواب ليس نزهة، وإنما هو مسئولية أمام الشعب.