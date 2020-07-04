بشكتاش التركي يحسم موقف "النني" من الاستمرار مع الفريق

04 يوليه 2020 - 09:03 م

حسم أحمد نور شيبي رئيس نادي بشكتاش التركي، مصير الدولي المصري محمد النني مع الفريق التركي بعد تلقيه عددا من العروض في اليونان وتركيا.

وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية: "عقود جميع لاعبيه مستمرة مع الفريق حتى نهاية المسابقة، لافتًا لوجود اتفاق مع محمد النني حول البقاء".

وأشارت تقارير الصحيفة أنه في حالة بيع محمد كمارا لاعب نادي أولمبياكوس، فأن النادي اليوناني سيلجأ لخيار التعاقد مع النني من ناديه أرسنال الإنجليزي.

يذكر أن نادي أولمبياكوس قد توج مؤخرًا بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، ويلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا على سبيل الإعارة من سبورتنج براغا البرتغالي.

وكان النني قد تمت إعارته مطلع هذا الموسم لنادي بشكتاش، من ناديه ارسنال الإنجليزي.

