  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:09 ص
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

والد المتهم بالتحرش يفجر مفاجأة مدوية عن نجله

تحرش

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

سد النهضة

"ماشية" إثيوبيا تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان

معتز

تعليق معتز عبد الفتاح على مقال إسعاد يونس المثير للجدل

زيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

2 مليون مصري من العاملين بالخارج سيفقدون وظائفهم

الديهي

نشأت الديهي يكشف: قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة

رانيا يوسف

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. تسجيل 1324 إصابة اليوم و79 حالة وفاة

الشرطة السعودية

بالفيديو.. ذعر بعد إطلاق نار بشكل عشوائي في السعودية

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

بشكتاش التركي يحسم موقف "النني" من الاستمرار مع الفريق

الرياضة

محمد النني علي انستجرام
محمد النني علي انستجرام

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

النني يفسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بسبب تخفيض راتبه

#

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب ماشي بمبدأ "اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي"

#

قرار ناري من الخطيب بشأن مشاجرة رمضان صبحي مع بادجي

#

بمشتاركة «النني».. بشكتاش يتخطى غازي عنتاب بثلاثية

محمد النني

الدورى التركي

بشكتاش التركي

حسم أحمد نور شيبي رئيس نادي بشكتاش التركي، مصير الدولي المصري محمد النني مع الفريق التركي بعد تلقيه عددا من العروض في اليونان وتركيا.
وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية: "عقود جميع لاعبيه مستمرة مع الفريق حتى نهاية المسابقة، لافتًا لوجود اتفاق مع محمد النني حول البقاء".
وأشارت تقارير الصحيفة أنه في حالة بيع محمد كمارا لاعب نادي أولمبياكوس، فأن النادي اليوناني سيلجأ لخيار التعاقد مع النني من ناديه أرسنال الإنجليزي.
يذكر أن نادي أولمبياكوس قد توج مؤخرًا بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، ويلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا على سبيل الإعارة من سبورتنج براغا البرتغالي.
وكان النني قد تمت إعارته مطلع هذا الموسم لنادي بشكتاش، من ناديه ارسنال الإنجليزي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الري" تكشف تطورات جديدة بشأن اجتماعات "سد النهضة"
» رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي
» محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل
» أحمد موسى: أردوغان الأخطر في العالم وخليفة بن لادن
» "الديهي" يطالب بإغلاق "التيك توك" نهائيًا.. ما السر
» تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين
» نشأت الديهي يطالب بإغلاق تطبيق الـ "تيك توك" نهائيًا
» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة
» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا
» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية