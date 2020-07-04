» مستشار إسباني يظهر عاريًا خلال اجتماع على الهواء مباشرة

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برناردو بوستيلو
برناردو بوستيلو

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عرض عضو مجلس مدينة إسبانية الاستقالة من منصبه، بعد أن قام عن غير قصد بتصوير نفسه عاريًا خلال اجتماع عقد عبر الفيديو، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.
وظهر برناردو بوستيلو، الذي يعمل مستشارًا بدوام جزئي لمجتمع توريلافيجا في كانتابريا، شمالي إسبانيا، عاريًا بعد أن خرج للاستحمام في منتصف الاجتماع، دون أن يدرك أن كاميرته ما زالت تعمل.

وكان بوستيلو يستحم في البداية خلف شاشة شفافة، مما يعني أن زملائه الثمانية لا يمكنهم رؤية أعضاءه التناسلية خلال المكالمة.

ومع ذلك، خلال خطاب ألقاه بيدرو بيريز نورييجا، مستشار الاقتصاد والخزانة، خرج بوستيلو من الحمام بدون ملابس، واكتشف خطأه بسرعة قبل أن يعود إلى الحمام.

وبحسب موقع (20 مينوتوس)، فقد عرض الاجتماع على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون كانتابريا، وشهده العديد من السكان المحليين.

ويظهر تسجيل للاجتماع صدمة زملاء بوستيلو عند رؤية جسد عاريًا ويمكن سماع زميل يقول: "أخبر برني شيئًا من فضلك. هل يمكننا تسجيل خروجه؟".



وأعلن بوستيلو، الذي عمل أيضًا مدربًا للسباحة إلى جانب عمله في المجلس، في بيان صحفي أنه سيتنحى عن منصبه كمستشار للشؤون الأوروبية ومشاركة المواطنين، لكنه قال إنه فخور بجسده.

وقال: "كنت على علم بما كان يحدث عندما سمعت اسمي يقول لكن العديد من الزملاء اتصلوا بي على الهاتف المحمول محاولين إعلامي، لكنني تركت الهاتف في غرفتي". 

وأضاف: "بسبب عملي [كمعلم للسباحة] قضيت نصف حياتي نصف عار ولم أشعر أبدًا بالخجل من عري الآخرين". 

وكان بوستيلو يعتقد أنه أغلق كاميرته، لكنه قلل فقط من شاشة الاتصال على جهاز الكمبيوتر الخاص به. 

وأوضح أنه كان عليه أن يستحم وهو في عجلة من أمره ليأخذ ابنته إلى نشاط مدرسي. 

ومن غير المعروف ما إذا كان الحزب الاشتراكي PSOE المحلي، الذي يمثله بوستيلو قد طلب منه التنحي.

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