أبرزها هيدروكسي.. الصحة العالمية توقف 3 أدوية تستخدم لكورونا

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قبلت منظمة الصحة العالمية توصية من اللجنة التوجيهية الدولية المؤلفة من خبراء مستقلين في المجال لوقف استخدام علاجات “هيدروكسي كلوروكين” و”لوبينافير” و”ريتونافير” في علاج فيروس كورونا للمرضى بالمستشفيات المشاركين في تجربة تضامن التي تشرف عليها المنظمة في عدد كبير من دول العالم.
وذكرت المنظمة، في بيان بجنيف، مساء اليوم، أن اللجنة التوجيهية الدولية صاغت التوصية في ضوء الأدلة على هيدروكسي كلوروكين في مقابل معيار الرعاية وكذلك لوبينافير وريتونافير، وذلك من النتائج المبدئية لتجربة تضامن وكذلك من مراجعة الأدلة من جميع التجارب المقدمة التي عرضت في منتدى منظمة الصحة في 1 و 2 يوليو الجاري حول أبحاث وعلاجات فيروس كورونا.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النتائج المبدئية (المرحلية) تظهر أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير وريتونافير ينتجان انخفاضا طفيفا أو معدوما في وفيات مرضى كورونا في المستشفى بمعيار الرعاية، منوهة إلى أن التوصية ستطبق على تجربة تضامن بأثر فوري.

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