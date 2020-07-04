بالفيديو.. بكاء إعلامية سعودية على الهواء والسبب صادم

أعرب الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، عن تضامن واسع، تجاه معاناة أحد لاعبي فريق النصر السعودي سابقًا من المرض.





ونشرت فيديو عبر حسابها في موقع "تيك توك" تطلب خلاله دعم اللاعب السابق خالد الزليعي.





ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت في البكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه الزليعي خلال مرضه.





وكشف الزليعي البالغ 33 عاما في وقت سابق إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض نادر، وطلب المساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.



