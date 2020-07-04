» حقيقة إصابة مصطفى فتحي بكورونا

ا?علن محمد ا?سامة ري?يس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، ا?نه لم يصل ا?لى "القلعة البيضاء" ا?ي نتاي?ج خاصة بالمسحة الطبية التي ا?جريت للاعبين أمس الجمعة.

وشدد ا?سامة على ا?نه لم يتلق ا?ي ا?خطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتاي?ج.

وا?ضاف ا?نه تواصل مع محمد سلطان ري?يس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ، وا?كدا له ا?ن النتيجة لم يتم إبلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيي?ا.

وا?وضح ا?ن الا?نباء التي انتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتاي?ج وإصابة ا?حد اللاعبين غير صحيحة، مشددا ا?نه لا يعلم هذا الأمر تماما وذلك لا?ن النتاي?ج لم يبلغ بها هو بشخصه كري?يس للجهاز الطبي أو ا?دارة النادي بري?اسة مرتضى منصور ا?و إدارة الكرة بري?اسة ا?مير مرتضى.

وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي بالا?مس كما نشرت بعض وساي?ل الا?علام، ا?كد ا?ن مصطفى تواجد وخضع للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.