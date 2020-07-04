تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ

04 يوليه 2020 - 08:30 م

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يومي 11 و12 أغسطس المقبل.





وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بالهيئة العام للاستعلامات، إن "إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذى يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا".





وأضاف، أن جميع مراكز الاقتراع ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.





وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن نتائج الانتخابات ستعلن في 19 أغسطس في الجريدة الرسمية.





ونصت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي على إنشاء مجلس للشيوخ، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.





ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.



