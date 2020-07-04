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يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

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يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

فتحي مجدي

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"لا تضع كتبك في الميكرويف للتخلص من فيروسات كورونا، جاءت هذه التوصية بعد أيام قليلة من تلقي مكتبة مقاطعة كينت في جراند رابيدز بولاية ميشيجان الأمريكية، كتابًا يبدو أنه قد أحرق بسبب دخوله الميكروويف.
وقال إليزابيث جوارينو كوزلويز، المديرة الإقليمية لمكتبة مقاطعة كينت، إن الهدف من ذلك هو التخلص من فيروس كورونا المستجد، 

وأضافت كوزلويز لشبكة (CNN): "لست متأكدًا من سبب قيام شخص بهذا".

وأشارت في منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إلى أن كل كتاب في المكتبة - والمكتبات في جميع أنحاء البلاد – يحتوي على بطاقة تعريف معدنية للترددات اللاسلكية (RFID) يمكن أن تحترق في الميكروويف. وقالت إن العلامات يمكن أن تحترق أيضًا.

لكن السؤال: كيف نعرف أن الكتب خالية من فيروس كورونا؟

في وقت سابق من هذا العام، عقد معهد خدمات المتاحف والمكتبات (IMLS) ندوة عبر الإنترنت حول هذا الموضوع بالذات مع ديفيد بيريندس، عالم الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.

وقال بيريندس للحاضرين: "لا داعي للقلق حقًا بشأن إيجاد طرق لتطهير هذه المواد. الفيروس، إذا كان موجودًا، سيكون موجودًا بكميات قليلة جدًا وسوف يموت بسرعة كبيرة".

وقالت المديرة الإقليمية لمكتبة مقاطعة كينت، إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتبات لديها بروتوكول خاص بها. 

وأضافت: "نحن نتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث يتم حجز كل كتاب لمدة 72 ساعة بعد إعادته إلينا".

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