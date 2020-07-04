عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

04 يوليه 2020 - 07:08 م

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات، وجار حاليا عرضه على جهات التحقيق، بحسب مصدر أمني.



وجاء هذا فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعى.



وشدد المصدر على المتضررين للتقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهم.





