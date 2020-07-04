» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد

04 يوليه 2020 - 06:44 م

تهدد الموجة الثانية من الجراد بالتهام المحاصيل في شرقي إفريقيا، فيما يقول البنك الدولي، إنه قد يكلف دول شرقي إفريقيا واليمن 8.5 مليار دولار هذا العام.





وعادة ما يتم التخلص من الجراد عن طريق رشه بالمبيدات، قبل أن يتمكن من الطيران، لكن المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها تأثير على الحشرات الأخرى وتضر بالبيئة.





ويعكف العلماء في المركز الدولي لفيزيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات (ICIPE)، على بحث طرق جديدة للتخلص من الجراد، "صديقة للبيئة"، من خلال تجربة المبيدات الحيوية واستخدام الجراد كأغذية بشرية وحيوانية.





وكان باحثو (ICIPE) جزءًا من مجموعة اكتشفت العزلات الفطريات (Metharizium acridum)، التي يمكن أن تقتل الجراد دون الإضرار بالكائنات الأخرى. يتم استخدام العزلة الآن عبر شرق أفريقيا.





ويأمل الباحثون الآن عبر 500 فطريات وميكروبات أخرى في بنكهم الحيوي، اكتشاف سم آخر للجراد.





وركزت أبحاث العالم بالدوين تورتو في الغالب على روائح الجراد والفيرومونات. وقال إنه قبل أن يتمكن الجراد من الطيران، لديهم كيمياء معينة، وبالتالي رائحة فريدة تسمح لهم بالبقاء في مجموعة. تتغير هذه الرائحة مع نضوج الجراد، ويمكن أن يساعد نشر رائحة البالغين بين الشباب على تدمير الأسراب.





وقال: "إنهم يشعرون بالارتباك، وتتكسر المجموعة إلى أجزاء، ويأكلون بعضهم البعض ويصبحون أكثر عرضة للمبيدات الحيوية"، واصفًا إياها بأنها "طريقة أقل تقنية، لكنها لا تزال صديقة للبيئة لمكافحة الجراد هي أكلها".





ويقوم (ICIPE) بتطوير شباك وخراطيم لحمل أعداد كبيرة من الجراد. يمكن بعد ذلك طهي الحشرات الغنية بالبروتين أو طحنها في وجبة أو زيت مناسب لتغذية الحيوانات أو الاستهلاك البشري.





أما الباحث كريسيانتيوس تانجا فيأكل الجراد، حيث يقوم بإزالة الرؤوس والساقين والأجنحة.



