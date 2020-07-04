  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد

الحياة السياسية

علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وجبات كباب.. طرق جديدة للتخلص من الجراد في أفريقيا

#

هايدي كرم تحرج صديقتها الفنانة وتكشف سرا صادما عن زوجها

#

"ورق الجوز" للتخلص من مشكلة العرق

#

علماء يطورون جنينًا «هجينًا» من خلايا الإنسان وأجنة الفأر

تهدد الموجة الثانية من الجراد بالتهام المحاصيل في شرقي إفريقيا، فيما يقول البنك الدولي، إنه قد يكلف دول شرقي إفريقيا واليمن 8.5 مليار دولار هذا العام.
وعادة ما يتم التخلص من الجراد عن طريق رشه بالمبيدات، قبل أن يتمكن من الطيران، لكن المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها تأثير على الحشرات الأخرى وتضر بالبيئة.

ويعكف العلماء في المركز الدولي لفيزيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات (ICIPE)، على بحث طرق جديدة للتخلص من الجراد، "صديقة للبيئة"، من خلال تجربة المبيدات الحيوية واستخدام الجراد كأغذية بشرية وحيوانية. 

وكان باحثو (ICIPE) جزءًا من مجموعة اكتشفت العزلات الفطريات (Metharizium acridum)، التي يمكن أن تقتل الجراد دون الإضرار بالكائنات الأخرى. يتم استخدام العزلة الآن عبر شرق أفريقيا.
ويأمل الباحثون الآن عبر 500 فطريات وميكروبات أخرى في بنكهم الحيوي، اكتشاف سم آخر للجراد. 

وركزت أبحاث العالم بالدوين تورتو في الغالب على روائح الجراد والفيرومونات. وقال إنه قبل أن يتمكن الجراد من الطيران، لديهم كيمياء معينة، وبالتالي رائحة فريدة تسمح لهم بالبقاء في مجموعة. تتغير هذه الرائحة مع نضوج الجراد، ويمكن أن يساعد نشر رائحة البالغين بين الشباب على تدمير الأسراب. 

وقال: "إنهم يشعرون بالارتباك، وتتكسر المجموعة إلى أجزاء، ويأكلون بعضهم البعض ويصبحون أكثر عرضة للمبيدات الحيوية"، واصفًا إياها بأنها "طريقة أقل تقنية، لكنها لا تزال صديقة للبيئة لمكافحة الجراد هي أكلها".

ويقوم (ICIPE) بتطوير شباك وخراطيم لحمل أعداد كبيرة من الجراد. يمكن بعد ذلك طهي الحشرات الغنية بالبروتين أو طحنها في وجبة أو زيت مناسب لتغذية الحيوانات أو الاستهلاك البشري. 

أما الباحث كريسيانتيوس تانجا فيأكل الجراد، حيث يقوم بإزالة الرؤوس والساقين والأجنحة.

وقال تانجا وهو يتجه نحو الأطباق الملونة من وجبات الجراد التي أعدها طهاة (ICIPE )، والتي تتراوح من المقلية مع صلصة الترتار، إلى الكباب: "بالنسبة لي ، سوف آكل 100 بالمائة منه ... أيًا كان المقرمش".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية