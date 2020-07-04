السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

فاجأت المملكة العربية السعودية الشعب الجزائري في ذكرى الاستقلال نشرت طابع بريدي يجسد الدعم السعودي للجزائر.



ونشرت "دارة الملك عبد العزيز" صورة لطابع بريدي يحمل عبارة "يوم الجزائر" صدر سنة 1958، ويجسد "الدعم السعودي للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي".

وقالت المؤسسة المتخصصة في خدمة تاريخ وتراث المملكة إن إصدار الطابع تزامن مع تخصيص السعودية يوما لجمع التبرعات دعما للجزائريين المقاومين للاحتلال، "في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية".







ونشرت المؤسسة تغريدة أخرى تظهر زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز للجزائر سنة 1970، واستقباله من قبل رئيس البلاد الراحل هواري بومدين.

وتحتفل الجزائر غدا الأحد بالذكرى الـ58 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي بعد استعمار دام 132 سنة، وانتهى بعد ثورة دامت 7 سنوات سقط خلالها أكثر من مليون جزائري.





