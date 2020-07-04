السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الطيب حسين
فاجأت المملكة العربية السعودية الشعب الجزائري في ذكرى الاستقلال نشرت طابع بريدي يجسد الدعم السعودي للجزائر.
ونشرت "دارة الملك عبد العزيز" صورة لطابع بريدي يحمل عبارة "يوم الجزائر" صدر سنة 1958، ويجسد "الدعم السعودي للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي".
وقالت المؤسسة المتخصصة في خدمة تاريخ وتراث المملكة إن إصدار الطابع تزامن مع تخصيص السعودية يوما لجمع التبرعات دعما للجزائريين المقاومين للاحتلال، "في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية".
#صورة_تاريخية|??— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 4, 2020
الملك #فيصل_بن_عبدالعزيز
والرئيس الجزائري هواري بومدين في أول زيارة رسمية لـ #الجزائر
عام 1390هـ /(1970م)
?#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/16Expa6aVP
ونشرت المؤسسة تغريدة أخرى تظهر زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز للجزائر سنة 1970، واستقباله من قبل رئيس البلاد الراحل هواري بومدين.
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