» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام

04 يوليه 2020 - 05:40 م

أعرب محامي ضحايا رجل الأعمال الأمريكي الملياردير، جيفري إيبستين، الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغسطس الماضي عن خشيته من أن تلقى سيدة المجتمع، البريطانية جيزلين ماكسويل مصيره، بعد يومين من القبض عليها، وتوجيه اتهامات لها في القضية التي تكتسب اهتمامًا متزايدًا.



وقال سبنسر كوفين - الذي يمثل العديد من ضحايا إيبستين في فلوريدا - إن المرأة البريطانية البالغ من العمر 58 عامًا قد تقتل نفسها خلف القضبان، معربًا عن اعتقاد بأن "الأشخاص الأقوياء" قد يحاولون إسكاتها.



وأضاف لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ربما لا تستطيع التعامل مع الخوف مما سيحدث لها وتتحمل الأمور بأيديها أو سيكون هناك أشخاص يخشون مما يجب أن تقوله".



وتواجه ابنة قطب الإعلام روبرت ماكسويل، عقوبة تصل إلى 35 سنة في السجن إذا ثبتت إدانتها بالتهم الموجهة لها.



ويعتقد كوفين أنه إذا تم سجنها، فسوف تقضي بقية حياتها خلف القضبان. وقال: "لا أعتقد أنها ستخرج من السجن على قيد الحياة. قلت الشيء نفسه عن جيفري إيبستين والناس ضحكوا علي. أعتقد أنها تعرف الكثير من المعلومات - لدي فقط هذا الشعور الغريزي".



وبعد اعتقال إيبستين في نهاية يوليو من العام الماضي، استغرق مكتب التحقيقات الفدرالي حوالي 11 شهرًا، للقبض أخيرًا على ماكسويل.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على ماكسويل، بتهمة إغواء قاصرات لصالح إيبستين الذي كان يستغلهن جنسيًا.



وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" أنه جرى ضبط ماكسويل في برادفورد بولاية نيوهامبشير، حيث كانت متوارية عن الأنظار منذ ديسمبر.



ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.



وكان إيبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرا على ما يبدو وهو في سجن بنيويورك في أغسطس.



وهي محتجزة حاليًا في سجن مقاطعة ميريماك في بوسكاوين بولاية نيو هامبشاير، لكنها ستنقل قريبًا إلى نيويورك. ولم تتقدم ماكسويل بالتماس، لكنها تنكر بشدة أي ادعاءات تتعلق بسوء السلوك الجنسي ضدها.



وفق مصادر "ذا صن"، فإن كل خطوة تقوم بها ماكسويل تتم مراقبتها في سجن مقاطعة ميريماك.



وقال مصدر في السجن: "نظرًا لوفاة جيفري إيبستين في السجن، فمن الواضح أن الجميع قلقون بشأن التأكد من عدم حدوث أي شيء لجيزلين ماكسويل. "أمنها هو أولوية قصوى. يتم التعامل مع القضية بحساسية شديدة".