موعد تشييع جثمان وزير الاقتصاد الأسبق بمسقط رأسه في الشرقية

04 يوليه 2020 - 05:37 م

أعلن عمرو السعيد مصطفى، نجل الراحل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عن موعد جنازة وتشييع جثمانه.

وقال خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل بـ"فيس بوك"، إن تشييع جثمان الراحل، سيكون غدًا بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة في مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور مصطفى السعيد عن عمر يناهز الـ 88 عامًا وعضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بالشرقية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدكتور مصطفى من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985.

