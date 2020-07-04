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الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

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الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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أصدرت وزارة الأوقاف قرارا جديدا اليوم السبت بشأن المساجد.

وقالت " نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس بإذن الله تعالى، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، وفي حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعلى جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى".

وختم "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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