بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة  لنحو 25 رحلة طيران تحمل علي متنها       4210 ركاب إلي مطارات 7 دول :  مصر ، والإمارات ، والهند، وباكستان ، ولبنان ، ونيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 5  رحلات تقل   745 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  5 سوف تصل إلي  مطاري القاهرة ، وسوهاج ،  مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  السبت الموافق   4 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا    745 عاملا.

 وقال : إن الرحلة الأولى  سوف تقوم من الكويت الساعة 13:45 علي رحلة مصر للطيران رقم  2011   وعلي متنها  165 عاملا  وتصل مطار القاهرة ،  والثانية طيران النيل     رحلة رقم   6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلي متنها  145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة  رقم  1733 علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 17.05  وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار  القاهرة  ، والرحلة الرابعة  علي العربية مصر رقم   722 قيام من الكويت 18.45علي متنها  145 عاملا  تصل لمطار القاهرة.

 والرحلة الخامسة  علي الجزيرة   رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج،  وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

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