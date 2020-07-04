محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

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اطلاق نار

إثيوبيا

محاولة انقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل.

وأكد آبي أحمد أن “تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن “هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص”.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.

وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار “نبدأ بأديس وننتهي بأديس”، مضيفًا: “هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها”.


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