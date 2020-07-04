التحرش بالفنان رانيا يوسف

04 يوليه 2020 - 05:02 م

تحدثت الفنانة ?رانيا يوسف? عن قضية التحرش التي تتعرض لها الفتيات، على خلفية قيام طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتحرش بالفتيات وابتزازهنّ، كاشفة انها يوميا تتعرض للتحرش اللفظي.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

وتابعت: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".