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وفاة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

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وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

توفى الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عن عمر ناهز الـ-87 عام.

وقررت اسرة وزير الاقتصاد السابق تشييع جثمانه بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتولى الدكتور مصطفى السعيد وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.

ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

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