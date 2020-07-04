إعلام سعودي: "القحطاني" يرقد في العناية المركزة وحالته خطرة

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مريض

القحطاني

اعلام سعودي

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن "الإعلامي والمذيع السابق في التلفزيون السعودي عوض القحطاني يرقد حالياً في العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، قولها إنه "من المنتظر أن ينتقل القحطاني خلال الساعات المقبلة عن طريق الإخلاء الطبي إلى أحد المستشفيات بالرياض".

وقالت الصحيفة إن "عوض القحطاني استمر في التلفزيون السعودي منذ عام عام 1407هـ وحتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنه متوقف حاليا لظروف خاصة وسيعود ببرامج جديدة يعيد من خلالها روحانية البرامج القديمة في المواسم.


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