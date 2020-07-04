أمريكا تتحدث عن دور أمير الكويت في الخليج

04 يوليه 2020 - 04:08 م

جددت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي، دعم بلادها للجهود التي تبذلها الكويت من أجل تحقيق مصالحة خليجية، لافتة إلى ضرورة العمل على إيجاد حل لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفيرة في لقاء أجرته معها صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اضطلع بدور قيادي في محاولة المصالحة بين الأطراف المعنية.

وأعربت السفيرة عن تشجيع "بوادر هذه المصالحة"، مؤكدة دعم بلادها لضرورة إيجاد حل وتحقيق الوحدة بين أعضاء دول مجلس التعاون.

ولفتت إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الخلافات في نهاية الأمر هم من وصفتهم "بالأعداء"، مشددة على أنه لا ينبغي منحهم هذه الفرصة.