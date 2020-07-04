» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية

04 يوليه 2020 - 04:03 م

أقدم قائد سيارة على دهس متظاهرين متجمعين في طريق سريع بمدينة سياتل الأمركية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطرة.





ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أسفر عن إصابة امرأتين في أواخر العشرينات بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارة بيضاء، ورمت بهما في الهواء.





واحتجز قائد السيارة المتسبب في الحادث.





وقال المتحدث باسم دورية ولاية واشنطن تروبر ريك جونسون في تغريدة يوم السبت: "مرت سيارة عبر الإغلاق، وأصابت العديد من المشاة على الطريق السريع. تم نقل شخصين إلى هاربورفيو".





كانت سياتل مركزًا للاحتجاجات منذ أسابيع منذ مقتل المواطن الإفريقي جورج فلويد في 25 مايو، وتم إغلاق الطريق السريع (I-5) بسبب لاحتجاجات.



