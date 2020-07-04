شاهد.. مستشفى في الإمارات تحتفل بخروج آخر مصاب بكورونا

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محمد فضل- متابعات

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مستشفى

كورونا

الفجيرة

شفاء

 تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صباح اليوم، لاحتفل المستشفى الميداني في الفجيرة بخروج آخر مريض بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو المتداول اصطفاف عدد من الأشخاص بينهم أطباء وممرضين أمام مدخل المستشفى وما أن خرج المتعافي حتى فاجأوه بالتصفيق الحاد وإطلاق الألعاب في الهواء احتفالا بخروجه.

ووفقاً لصحف محلية إماراتية، قال مدير مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم : قمنا بتوديع آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى الميداني بعد شفائه بصفة نهائية من الفيروس.

يذكر أن مجموع الحالات المسجلة بالفيروس في الإمارات بلغت حتى اليوم 50,857 حالة بعد تسجيل 716 حالة جديدة اليوم.


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