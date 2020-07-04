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«كلوب» لهذه الأسباب واثق في عدم رحيل "صلاح"

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كشف الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول، أسباب ثقته في عدم رحيل الثنائي الهجومي، محمد صلاح وساديو ماني عن قلعة "أنفيلد".

تحدث "كلوب" عن وجهة نظره في إمكانية رحيل النجمين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، وقال: "أخبرني عن تحدٍ أفضل من النجاح مع ليفربول؟".

وتابع: "هناك الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن إذا ذهبت إلى ريال مدريد أو برشلونة، فستفوز بالدوري ست أو سبع مرات خلال 15 عامًا".

وواصل تصريحاته: "نحاول هنا أن نكون ناديًا قادرًا على الفوز بجميع البطولات، ونكتب تاريخنا بأيدينا ليريد الجميع المشاركة به".

وواصل حديثه: "خطتنا هي أن يستعيد اللاعبون في المستقبل ذكرياتهم، ويقولون أحد أهم أيام حياتي كان اليوم الذي وقعت فيه مع ليفربول".

وارتبط اسما محمد صلاح وساديو ماني بإمكانية الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود اهتمام كبير من طرف ناديي برشلونة وريال مدريد دون وجود مفاوضات أو عرض رسمي.


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