تناول البيض يوميا قد يسبب هذا المرض

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متابعات- أمينة عبد العال

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البيض

حساسية

البيض المقلي

حذر خبراء تغذية من خطورة تناول البيض يوميا بالرغم من أن يساعد علي مد الجسم ببعض العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها ألا أنه حسب الدراسات الجديدة قد يصيب الجسم بالحساسية .

وأشارت الأبحاث إلا أن الحساسية التي يسببها البيض قد تصيب الجسم بمشكلات تجعل الفرد لا يتناول أي طعام يحتوي علي البيض مستقبلا .

و نصحت الدراسات بأن يتناول الإنسان من البيض والي 6 بيضات أسبوعيا مع ضرورة الابتعاد عن البيض المقلي أو تناوله في أضيق الحدود .


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