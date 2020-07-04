» أول صورة لمؤسس السعودية قبل 110 عام

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أخبار السعودية

أول صورة

تاريخ آل سعود

الملك المؤسسس

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر حساب تاريخ آل سعود أول صورة للملك المؤسس وعلق عليها قائلا :" أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز وكانت في  الكويت عام 1328هـ/1910م وعمره حينها 34عاما.

وحظيت الصورة بتفاعل بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم :" رحم الله باني نهضتنا ومؤسس بلادنا المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز ، طيب الله ثراه .. رحل جسداً وبقى في قلوبنا .. اللهم ارحمة رحمةً واسعة . واللهم احفظ  الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بحفظك، وأعز بهما الإسلام والمسلمين، ياذا الجلال والإكرام" .


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