» برقية عاجلة من الملك سلمان لرئيس الجزائر

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

محمد فضل- متابعات

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب العاهل السعودي في برقية التهنئة، "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار".

كذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس الجزائري.


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