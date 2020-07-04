حالتان إيجابى "كورونا" بصفوف "الدراويش"

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فيروس

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اسماعيلي

أظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والادارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ).

الجهاز الطبى بالفريق اتخذ جميع الإجراءات العلاجية بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيهما وعودتهما مرة أخرى لتدريبات الفريق.

ويجرى الفريق المسحة الثانية الأيام المقبلة، حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم وجميع الاندية.


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