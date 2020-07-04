احذر هذه الأطعمة تدمر جهاز المناعة

04 يوليه 2020 - 02:28 م

بالتزامن مع الخوف من الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد لجأ الكثير من الأشخاص إلي تقوية جهازهم المناعي من خلال الأدوية أن تناول أغذية تزيد من المناعة.

وحذر أخصائي تغذية من أن بعض الأغذية قد تدمر الجهاز المناعي ، ونصحوا بالابتعاد عنها أو التقليل منها قدر المستطاع .

ومن أهم هذه الأطعمة :

الأغذية المعلبة و السكريات والأطعمة المقلية ومشروبات الطاقة و الآيس كريم و المخللات و الوجبات السريعة.

كما نصح الخبراء بتقليل الملح والسكر في الطعام لأنهما يثبطان عمل الجهاز المناعي .