احذر هذه الأطعمة تدمر جهاز المناعة

متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع الخوف من الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد لجأ الكثير من الأشخاص إلي تقوية جهازهم المناعي من خلال الأدوية أن تناول أغذية تزيد من المناعة.
وحذر أخصائي تغذية من أن بعض الأغذية قد تدمر الجهاز المناعي ، ونصحوا بالابتعاد عنها أو التقليل منها قدر المستطاع .
ومن أهم هذه الأطعمة :
الأغذية المعلبة و السكريات والأطعمة المقلية ومشروبات الطاقة و الآيس كريم و المخللات و الوجبات السريعة.
كما نصح الخبراء بتقليل الملح والسكر في الطعام لأنهما يثبطان عمل الجهاز المناعي .
عصر03:43 م
فجر
03:20
شروق
05:01
ظهر
12:04
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38