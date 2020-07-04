» زين العابدين: الدستور ليس قرآنا

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الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

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الدستور

الأولى

سامية زين العابدين

أكدت سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن إلغاء مجلس الشيوخ في 2014 كان خطأ جسيما، معقبة:" كنت معترضة على 35 مادة في هذا الدستور، ولكن كان مطلوب أن نقول نعم لهذا الدستور المعيب، حتى لا يقال عنا إننا انقلابيون".

وأضافت"سامية"، خلال حوارها ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأن الدستور ليس قرآنا، وكثير من دول العالم غيرت دساتيرها وفقا لاحتياجاتها.

 و أوضحت، أن تشكيل مجلس الشيوخ سيكون غرفة مساعدة لمجلس النواب،متمنية أن تشهد الفترة المقبلة تشريعات جديدة تعطي مجلس الشيوخ صلاحيات أكبر، بحيث يكون له دور فعال، وليس مجرد دراسة القوانين والموضوعات، مؤكدة أن المرأة ستنجح في مجلس الشيوخ كما نجحت في المجالات الأخرى.

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