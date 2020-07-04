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الزمالك يغرى "بوطيب" برقم خيالى

الرياضة

خالد بوطيب
خالد بوطيب

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تنازل

الزمالك

مرتضى منصور

امير مرتضى

خالد بوطيب

عرض مسئولو الزمالك مليونا و500 ألف دولار على المغربي خالد بوطيب، من أجل إقناعه بسحب شكواه المقدمة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا لما نشرته صحف مغربية.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن نادي الزمالك عرض على خالد بوطيب مليونا و500 ألف دولار "أي ما يساوي 24 مليون جنيه مصري"؛ مقابل سحب شكواه المقدمة ضد النادي الفيفا.

وأضاف الموقع، أن اللاعب رفض عرض نادي الزمالك لتسوية الأزمة، وطالب بـ 4 ملايين دولار، وهي قيمة مستحقاته الكاملة من المدة المتبقية في عقده مع القلعة البيضاء.

وكان خالد بوطيب انضم إلى الزمالك في شتاء 2019، قادما من مالاتيا سبور التركي، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف، إلا أنه رحل بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه، بعد فشله في إثبات نفسه مع الفريق.

وكان خالد بوطيب، تقدم بشكوى مؤخرًا إلى الفيفا ضد نادي الزمالك، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية، بعد فسخ تعاقده من قبل إدارة القلعة البيضاء.


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