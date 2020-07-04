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خبير روسي: تلاعب لم يسبق له مثيل في استفتاء روسيا

عرب وعالم

خبير روسي: تلاعب لم يسبق له مثيل في استفتاء روسيا
خبير روسي: تلاعب لم يسبق له مثيل في استفتاء روسيا

عبد القادر وحيد- متابعات

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بوتين

استفتاء روسيا

سيرجى شبيلكين

" ملايين الأصوات بنعم أضيفت إلى النتائج"، كانت هذه هي عبارة خبير انتخابات في روسيا، والذي شكك في نتائج التصويت على التعديلات الدستورية التي قد تعزز سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة حتى عام 2036 .

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية فإن خبير الانتخابات الروسي سيرجى شبيلكين، الذي بحث مزاعم التزوير في الاقتراعات السابقة، شكك في النتائج التي تم الإعلان عنها، منوها أن عدد الأصوات "نعم" في بعض الدوائر الانتخابية التي تقترب من 100 في المئة تتثير الشكوك.

كما يعتقد أن التلاعبات تشير إلى أن ما يصل إلى 22 مليون صوت ربما تم الإدلاء بها عن طريق الاحتيال لصالح التغييرات التي دعمها بوتين.

وتابع الخبير الروسي قائلا : إن هذا التلاعب لم يسبق له مثيل في السابق.

وأوضح شبيلكين أنه من الناحية النسبية، شوهد وضع مماثل فقط في انتخابات مجلس الدوما لعام 2016.

وأشار إلى أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يؤيدون التغييرات الدستورية يقترب من 65 في المئة، وهي نسبة أغلبية كبيرة، مضيفا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43 في المئة.

وتشمل الإصلاحات إدراج القيم المجتمعية المحافظة والوطنية العزيزة على الزعيم الروسي ضمن الدستور، وبينها الإيمان بالله، وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور.

واعتبر منتقدو بوتين أن هذه التغييرات هي تمويه فقط على الهدف الرئيسي وهو تمديد حكم بوتين حتى 2036.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت أن التغييرات حظيت بتأييد 77.92 في المئة من الناخبين وعارضها 21.27 في المئة.


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