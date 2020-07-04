18 دولة أوربية تحجب مواقع " الذئاب الإرهابية "

04 يوليه 2020 - 01:28 م

حجبت 18 دولة أوربية مواقع إلكترونية تستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوربا وتصنع الأسلحة للذئاب المنفردة.

و الدول التي حجبت المواقع منها 13 دولة تابعة للاتحاد الأوربي و 5 دول من خارجه ، حسبما نشرت " روسيا اليوم " .

وقالت الشرطة الإيطالية أن الحجب يعتبر كجزء من نشاط مقاومة الإرهاب علي الإنترنت ومكافحته من خلال إزالة جميع المحتويات من كتيبات توضيحية أو رقمية تستخدم للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية .

وأشارت الشرطة إلي أن العملية تضمنت وحدات متخصصة من المركز الأوربي لمكافحة الإرهاب وممثلين من الـ 18 دولة ، لافتة إلي أنه قد تم استهداف محتويات منشورة عبر الإنترنت تم إنشاؤها أو استخدامها للحث علي شن هجمات إرهابية في سياق الإرهاب الجهادي والتطرف والعدائية والفوضوية ".