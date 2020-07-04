إصابة داعية سعودي شهير بفيروس كورونا: ادعولي

04 يوليه 2020 - 01:21 م

أصيب الداعية السعودي الشيخ علي بن صالح المري، عضو الإفتاء السابق مدير مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن "المري" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إصابته بالفيروس الأمر الذي تسبب في صدمة لدى محبيه، مطالبًا إياهم بالدعاء له بالشفاء والصبر على البلاء، حيث كتب :" الحمد لله على قضائه وقدره لقد تأكدت اليوم إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم لي بالشفاء العاجل، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين".

وانهالت عليه التعليقات من آلاف متابعيه داعين له بالشفاء العاجل وتمام العافية.







