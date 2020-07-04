  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

عروس تقوم بأغرب فعل في حفل زفافها..أبلغت عن أهلها وأحضرت الشرطة

آخر الأخبار

العروس
العروس

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه

#

عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا

#

بالصور.. سعودي يفاجئ مواطنيه بتصرف لافت في أكبر كنائس إيطاليا

#

"محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا

تركيا

الشرطة

عروس

أغرب فعل

في واقعة غريبة قررت عروس استدعاء الشرطة خلال حفل زفافها لإنقاذها من هذه الزيجة التي لا ترغب بها والتي أجبرها أهلها عليها.

وفي التفاصيل التي نشرتها مواقع محلية، فقد أظهر مقطع فيديو عروس عشرينية من تركيا، تبكي بسبب إجبارها على الزواج من جانب أهلها، وقامت الفتاة بمغادرة قاعة مراسم حفل زفافها واستدعت الشرطة لإنقاذها من الزيجة التي لا ترغب بها.

وأوضح الفيديو وجود أحد رجال الأمن والذي قام باصطحاب الفتاة إلى سيارة الشرطة، وبعدها تدخلت سيدة أخرى يبدو أنها والدتها المسؤولة عن زواجها، وسط تجمع من بعض المدعوين حول السيارة.

وأمسكت الفتاة بهاتفها ويبدو أنها قامت بإجراء مكالمة هاتفية بالشرطة، وحين حضرت ركبت السيارة سريعا وغادرت المكان.

وكشفت الفتاة أن والديها قاما بإجبارها على الزواج من رجل اختارته العائلة دون أن ترغبه، مشيرة إلى أنها تحدثت مع عائلتها بطريقة جيدة لإقناعها بالعدول عن قرارها إلا أنه كان لديهما إصرار على إتمام الزيجة، ولم يتركا لها سوى اللجوء للشرطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية