عروس تقوم بأغرب فعل في حفل زفافها..أبلغت عن أهلها وأحضرت الشرطة

04 يوليه 2020 - 01:00 م

في واقعة غريبة قررت عروس استدعاء الشرطة خلال حفل زفافها لإنقاذها من هذه الزيجة التي لا ترغب بها والتي أجبرها أهلها عليها.

وفي التفاصيل التي نشرتها مواقع محلية، فقد أظهر مقطع فيديو عروس عشرينية من تركيا، تبكي بسبب إجبارها على الزواج من جانب أهلها، وقامت الفتاة بمغادرة قاعة مراسم حفل زفافها واستدعت الشرطة لإنقاذها من الزيجة التي لا ترغب بها.

وأوضح الفيديو وجود أحد رجال الأمن والذي قام باصطحاب الفتاة إلى سيارة الشرطة، وبعدها تدخلت سيدة أخرى يبدو أنها والدتها المسؤولة عن زواجها، وسط تجمع من بعض المدعوين حول السيارة.

وأمسكت الفتاة بهاتفها ويبدو أنها قامت بإجراء مكالمة هاتفية بالشرطة، وحين حضرت ركبت السيارة سريعا وغادرت المكان.

وكشفت الفتاة أن والديها قاما بإجبارها على الزواج من رجل اختارته العائلة دون أن ترغبه، مشيرة إلى أنها تحدثت مع عائلتها بطريقة جيدة لإقناعها بالعدول عن قرارها إلا أنه كان لديهما إصرار على إتمام الزيجة، ولم يتركا لها سوى اللجوء للشرطة.

