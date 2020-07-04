لقاء الخميسي تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور جديدة لها

متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة لقاء الخميسي وزوجة حارس المرمي محمد عبد المنصف حالة من الجدل على مواقع التواصل، بعد نشر صور جديدة لها من سيشن تصوير .
و ظهرت لقاء في الصور التي شاركت بها متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، دون تكلف مرتدية ملابس بسيطة تظهر أنوثتها ومواكبة للموضة ، حيث ارتدت فستان طويل أبيض مصمم بالتل الأبيض .
وعلق بعض متابعيها علي صفحتها الرسمية علي الصور ، وقال البعض :" أيه الجمال ده ، ملاك ، عروسة منورة " .
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