  • السبت 04 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

الداخلية

عاجل.. القبض على الشاب المتهم بالتحرش

السعودية

السعودية تفاجئ الجزائريين بهذا الأمر في عيد الاستقلال

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

بعد فتحها.. قرار جديد من الأوقاف بشأن المساجد

الكويت

بشرى سارة للعاملين المصريين بالكويت

أرشيفية

الصين تحمل إسبانيا المسؤولية عن نشر عدوى كورونا في العالم

الجيش الإثيوبي

محاولة انقلاب في إثيوبيا وسط إطلاق نار كثيف

السيسي ومدبولي

الرئيس يصدر توجيهًا عاجلًا وهامًا للحكومة

الكويت

الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالاعتزال وتكشف السبب الصادم

الصفحة الأخيرة

صمود الكندري
صمود الكندري

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالحديث عن الحرية الجنسية للشواذ

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتعليق صادم عن صورها الحميمية

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها من زوجها الفنان

#

فنانة شهيرة تعلن طلاقها وتكشف السبب الصادم

الفن

فنانة

كويتية

اعتزال

صمود الكندري

فاجأت الفنانة الكويتية الشهيرة، صمود الكندري، جمهورها بقرار اعتزال التمثيل، مشيرة إلى أنها ستبتعد عن التمثيل هذا العام والذي يليه وربما خلال السنوات المقبلة، مبررة ذلك بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.

وقالت  صمود الكندري، خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إن لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام، منوهة: "في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة".

وأوضحت الفنانة الكويتية قائلة إنها خلال 13 عاما هو عمرها في مجال التمثيل منذ عام 2007 حازت محبة واحترام المتابعين، مستطردة: "يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم"، وأضافت أن لديها أعمالا خاصة تريد التفرغ لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة صديقة نجل ترامب بكورونا
» يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا
» علماء يطورون طريقة «صديقة للبيئة» للتخلص من الجراد
» «ماكسويل» ستنتحر داخل السجن أو تجبر على عدم الكلام
» كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا
» شاب يحاول الانتحار في النيل والأمن يتدخل في اللحظة الأخيرة
» الكويت تتخذ قرارًا صادمًا لجميع موظفي الدولة
» غواص يسقط ضحية لسمكة قرش قبالة سواحل أستراليا
» فيديو مروع.. قائد سيارة يدهس متظاهريين في "سياتل" الأمريكية
» بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة
» زوجان بريطانيان يكسبان 30 مليون إسترليني بعد تأسيس شركة مطهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية